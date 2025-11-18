Ричмонд
Губернатор Хоценко сделал заявление о теплоснабжении Ростовки после взрыва

Восстановление постоянной схемы газоснабжения займет до суток.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сделал заявление о теплоснабжении Ростовка, где сегодня утром прогремел взрыв.

Напомним, ЧП случилось сегодня утром, около 8:16. Из-за утечки газа авария произошла на подземном участке газопровода неподалеку от ЖК «Врубель».

Как сообщил губернатор, на данный момент пожар полностью локализован, на месте продолжают работу специалисты МЧС, газовой службы и следственных органов.

«Котельные Ростовки обеспечиваются газом по резервным газопроводам, часть промышленных предприятий от газа отключена», — рассказал глава региона.

Таким образом на теплоснабжение жилого фонда сегодняшняя авария повлиять не должна. Полное восстановление газоснабжения поселка по постоянной схеме, как сообщили представители «Газпрома» губернатору, займет около суток.