В Рязанской области объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара

В Рязани и Рязанской области объявлена угроза атаки с использованием малоразмерного воздушного шара (МВШ). Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в приложении.
В ведомстве подчеркнули, что это первый случай фиксации подобного вида воздушного судна на территории региона. Жителям рекомендовано не подходить к окнам и при нахождении на улице немедленно укрыться в ближайшем здании.
Спасательные службы и территориальные органы РСЧС находятся в повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные инциденты.
Ранее в Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников. ГУ МЧС призвало жителей по возможности оставаться дома, спуститься на первый этаж или парковку, не подходить к окнам и дверным проемам. Наиболее безопасным местом в квартире названа ванная комната.