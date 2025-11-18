Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Рязанской области объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара

МЧС рекомендовало рязанцам укрыться из-за угрозы атаки МВШ.

Источник: Комсомольская правда

В Рязани и Рязанской области объявлена угроза атаки с использованием малоразмерного воздушного шара (МВШ). Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в приложении.

В ведомстве подчеркнули, что это первый случай фиксации подобного вида воздушного судна на территории региона. Жителям рекомендовано не подходить к окнам и при нахождении на улице немедленно укрыться в ближайшем здании.

Спасательные службы и территориальные органы РСЧС находятся в повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные инциденты.

Ранее в Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников. ГУ МЧС призвало жителей по возможности оставаться дома, спуститься на первый этаж или парковку, не подходить к окнам и дверным проемам. Наиболее безопасным местом в квартире названа ванная комната.