Подростков похищали, унижали и жестоко били: в Башкирии задержали банду вымогателей

В Башкирии арестовали банду, похищавшая подростков для вымогательства.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Ишимбае задержали преступную группу, состоящую из трех молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет. Их подозревают в похищении несовершеннолетних и вымогательстве крупных денежных сумм. Как сообщают пресс-службы Следственный комитет и МВД республики, все фигуранты в настоящее время арестованы.

Согласно версии следствия, в позапрошлом месяце, вечером 17 сентября, обвиняемые заметили на улице Губкина знакомого 16-летнего парня, насильно посадили его в автомобиль и вывезли на пляж в городском парке. Там они избили юношу, заставили, угрожая ножом, под видеозапись «признаться» в сбыте наркотиков и потребовали 100 тысяч рублей. Испугавшийся за свою жизнь подросток пообещал выполнить требования, и только тогда его отпустили.

Одного из подозреваемых задержали при получении денег, вскоре такая уже участь постигла и его сообщников. Позже выяснилось, что преступники провернул аналогичную схему еще как минимум с двух подростков 15 и 17 лет, с каждого потребовали по 100 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека и вымогательстве.

