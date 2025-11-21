Подростков похищали, унижали и жестоко били: в Башкирии задержали банду вымогателей

Согласно версии следствия, в позапрошлом месяце, вечером 17 сентября, обвиняемые заметили на улице Губкина знакомого 16-летнего парня, насильно посадили его в автомобиль и вывезли на пляж в городском парке. Там они избили юношу, заставили, угрожая ножом, под видеозапись «признаться» в сбыте наркотиков и потребовали 100 тысяч рублей. Испугавшийся за свою жизнь подросток пообещал выполнить требования, и только тогда его отпустили.