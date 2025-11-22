Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Миассе студентка передала мошенникам сбережения отца на 1,8 млн рублей

Злоумышленники запугали её обвинением в спонсировании недружественной страны.

В Отдел МВД России по Миассу обратился 47‑летний житель города. Он сообщил, что лишился сбережений в размере более 1,8 миллиона рублей.

Как рассказал потерпевший, его 18-летняя дочь, обучающаяся в Москве, под влиянием мошенников приехала к отцу в Миасс, взяла его деньги и перевела на счёта аферистов.

Всё началось с обычного звонка. Представившись сотрудниками службы доставки цветов, они выманили у собеседницы пришедший в СМС код подтверждения заказа.

Далее с ней связался незнакомец, назвавшийся представителем интернет-портала по предоставлению госуслуг населению. Он сообщил, что злоумышленники получили доступ к её учетной и теперь используют ту в противоправной в деятельности. Чтобы избежать неприятностей, необходимо выполнять все указания сотрудника силового ведомства.

После в схеме появился лжеследователь, который запугал девушку обвинением в госизмене и поддержке нежелательных организаций. В качестве доказательства невиновности он потребовали «задекларировать» имеющиеся у неё и её семьи деньги.

Она срочно прилетела из Москвы в Миасс. Действуя под руководством мошенников, девушка нашла в доме отца наличные — более 1,8 миллиона рублей, — и перевела их через банкомат на указанные аферистами счёта.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленников разыскивают. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее челябинский пенсионер отдал 1,5 миллиона рублей за «проверку счётчика».