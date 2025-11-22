В Миассе студентка передала мошенникам сбережения отца на 1,8 млн рублей

В Отдел МВД России по Миассу обратился 47‑летний житель города. Он сообщил, что лишился сбережений в размере более 1,8 миллиона рублей.
Как рассказал потерпевший, его 18-летняя дочь, обучающаяся в Москве, под влиянием мошенников приехала к отцу в Миасс, взяла его деньги и перевела на счёта аферистов.
Всё началось с обычного звонка. Представившись сотрудниками службы доставки цветов, они выманили у собеседницы пришедший в СМС код подтверждения заказа.
Далее с ней связался незнакомец, назвавшийся представителем интернет-портала по предоставлению госуслуг населению. Он сообщил, что злоумышленники получили доступ к её учетной и теперь используют ту в противоправной в деятельности. Чтобы избежать неприятностей, необходимо выполнять все указания сотрудника силового ведомства.
После в схеме появился лжеследователь, который запугал девушку обвинением в госизмене и поддержке нежелательных организаций. В качестве доказательства невиновности он потребовали «задекларировать» имеющиеся у неё и её семьи деньги.
Она срочно прилетела из Москвы в Миасс. Действуя под руководством мошенников, девушка нашла в доме отца наличные — более 1,8 миллиона рублей, — и перевела их через банкомат на указанные аферистами счёта.
Возбуждено уголовное дело, злоумышленников разыскивают. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
