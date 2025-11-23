Ричмонд
Крупный пожар произошел на складе в Алматы

Утром 23 ноября в Жетысуском районе Алматы произошел пожар в отдельно стоящем двухэтажном складском здании, сообщили в МЧС РК. На месте возгорания спасатели работали по повышенному рангу вызова.

Источник: Курсив

На месте был развернут оперативный штаб, организованы три боевых участка, введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. Спасатели вскрывали кровлю для доступа к очагам горения, проводили проливку конструкций и создавали технические проемы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня. В операции участвовали около 80 человек, 21 единица техники и пожарный автопоезд ДЧС Алматы.

По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало.

В 11:02 МЧС сообщило о полной ликвидации пожара. Огонь охватил площадь 2 500 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось сохранить значительную часть товарно-материальных ценностей предпринимателей. Угрозы соседним зданиям не возникло.

Представитель собственников компании Хасан Гасанов выразил благодарность спасателям за работу.

Ранее «Курсив» рассказывал о том, что в Алматы загорелось трехэтажное здание по адресу Толе би 63, расположенное вблизи КБТУ и площади Астаны.