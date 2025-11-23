Крупный пожар произошел на складе в Алматы

На месте был развернут оперативный штаб, организованы три боевых участка, введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. Спасатели вскрывали кровлю для доступа к очагам горения, проводили проливку конструкций и создавали технические проемы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня. В операции участвовали около 80 человек, 21 единица техники и пожарный автопоезд ДЧС Алматы.