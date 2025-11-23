В пятиэтажном доме в Башкирии загорелись электрические щитки

Утром в Стерлитамаке пожарные тушили возгорание в пятиэтажном доме на улице Макаренко. Там загорелись электрические щиты со второго по последний этажи.
Как сообщили в МЧС Башкирии, прибывшие на место происшествия сотрудники ведомства провели тактическую вентиляцию для обеспечения безопасности жителей и снижения концентрации дыма. Пожарные спасли девять человек — одного ребенка и восьмерых взрослых.
До прибытия пожарной охраны из дома эвакуировали еще 30 человек. Во время возгорания пострадал 47-летний мужчина. Его с отравлением продуктами горения госпитализировали в больницу.
Причину произошедшего установит дознаватель ведомства.