В пятиэтажном доме в Башкирии загорелись электрические щитки

Пожарные спасли девять человек.

Источник: МЧС РФ

Утром в Стерлитамаке пожарные тушили возгорание в пятиэтажном доме на улице Макаренко. Там загорелись электрические щиты со второго по последний этажи.

Как сообщили в МЧС Башкирии, прибывшие на место происшествия сотрудники ведомства провели тактическую вентиляцию для обеспечения безопасности жителей и снижения концентрации дыма. Пожарные спасли девять человек — одного ребенка и восьмерых взрослых.

До прибытия пожарной охраны из дома эвакуировали еще 30 человек. Во время возгорания пострадал 47-летний мужчина. Его с отравлением продуктами горения госпитализировали в больницу.

Причину произошедшего установит дознаватель ведомства.