178 человек погибших: башкирские спасатели озвучили тревожную статистику по пожарам

Как отметили в ведомстве, подавляющее большинство (более 90%) всех пожаров происходит в жилых домах и надворных постройках. Только на текущей неделе жертвами огня стали три человека: в Уфе (мужчина 1974 года рождения), а также в Бурзянском и Куюргазинском районах (мужчины 1978 и 1972 годов рождения соответственно).