178 человек погибших: башкирские спасатели озвучили тревожную статистику по пожарам

В Башкирии c начала этого года в регионе произошло уже более шести тысяч пожаров, в которых погибли 178 человек. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Цифры были озвучены в ходе селекторного совещания, проведенного с главным управлением МЧС Башкирии и руководителями штабов муниципальных образований. Основное внимание было уделено мерам по обеспечению пожарной безопасности в преддверии осенне-зимнего периода, когда традиционно фиксируется значительный рост числа возгораний и гибели людей.
Как отметили в ведомстве, подавляющее большинство (более 90%) всех пожаров происходит в жилых домах и надворных постройках. Только на текущей неделе жертвами огня стали три человека: в Уфе (мужчина 1974 года рождения), а также в Бурзянском и Куюргазинском районах (мужчины 1978 и 1972 годов рождения соответственно).
В одиннадцати муниципальных образованиях республики, где зафиксирован рост гибели людей на пожарах на два и более человек, введен усиленный, штабной режим работы. В комитете подчеркнули, что работа по стабилизации обстановки и профилактике возгораний продолжается в усиленном режиме.
