Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

178 человек погибших: башкирские спасатели озвучили тревожную статистику по пожарам

В Башкирии за 2025 году в пожарах погибли 178 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии c начала этого года в регионе произошло уже более шести тысяч пожаров, в которых погибли 178 человек. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Цифры были озвучены в ходе селекторного совещания, проведенного с главным управлением МЧС Башкирии и руководителями штабов муниципальных образований. Основное внимание было уделено мерам по обеспечению пожарной безопасности в преддверии осенне-зимнего периода, когда традиционно фиксируется значительный рост числа возгораний и гибели людей.

Как отметили в ведомстве, подавляющее большинство (более 90%) всех пожаров происходит в жилых домах и надворных постройках. Только на текущей неделе жертвами огня стали три человека: в Уфе (мужчина 1974 года рождения), а также в Бурзянском и Куюргазинском районах (мужчины 1978 и 1972 годов рождения соответственно).

В одиннадцати муниципальных образованиях республики, где зафиксирован рост гибели людей на пожарах на два и более человек, введен усиленный, штабной режим работы. В комитете подчеркнули, что работа по стабилизации обстановки и профилактике возгораний продолжается в усиленном режиме.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.