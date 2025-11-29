Ричмонд
Опубликованы фото с места пожара на заводе автокомпонентов в Нижнем Новгороде

Полностью потушить пожар удалось только днем 29 ноября.

Источник: МЧС РФ

В Нижнем Новгороде много часов подряд тушили пожар на заводе автокомпонентов на улице Баррикад в Сормовском районе. Его площадь превысила две тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Судя по кадрам, здание получило серьезные повреждения. Особенно сильно повреждена кровля здания, произошло частичное обрушение. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

Пожар в здании вспыхнул около полуночи 29 ноября. Ликвидировать открытое горение удалось только к утру. А полностью потушен пожар был около трех часов дня 29 ноября.