Опубликованы фото с места пожара на заводе автокомпонентов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде много часов подряд тушили пожар на заводе автокомпонентов на улице Баррикад в Сормовском районе. Его площадь превысила две тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Судя по кадрам, здание получило серьезные повреждения. Особенно сильно повреждена кровля здания, произошло частичное обрушение. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.
Пожар в здании вспыхнул около полуночи 29 ноября. Ликвидировать открытое горение удалось только к утру. А полностью потушен пожар был около трех часов дня 29 ноября.