Опубликованы фото с места пожара на заводе автокомпонентов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде много часов подряд тушили пожар на заводе автокомпонентов на улице Баррикад в Сормовском районе. Его площадь превысила две тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.