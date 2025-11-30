Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скутерист погиб на Ростовском шоссе в Краснодаре

Авария произошла напротив дома № 14/6.

Источник: ГУ МВД по Краснодарскому краю

В Краснодаре вечером 29 ноября произошло смертельное ДТП. Под колесами автомобиля погиб 47-летний водитель скутера Leopard.

По информации полиции, напротив дома 14/6 водитель скутера на выдержал боковой интервал и столкнулся с автомобилем Skoda Rapid, за рулем которого ехал 58-летний водитель. От удара мототранспорт откинуло на полосу встречного движения — прямо под колеса автомобиля Honda.

От полученных травм скутерист скончался до приезда скорой помощи. На месте происшествия работала следственная группа, сообщил замначальника отдела Госавтоинспекции по Краснодару Евгений Ситников.