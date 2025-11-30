Скутерист погиб на Ростовском шоссе в Краснодаре

По информации полиции, напротив дома 14/6 водитель скутера на выдержал боковой интервал и столкнулся с автомобилем Skoda Rapid, за рулем которого ехал 58-летний водитель. От удара мототранспорт откинуло на полосу встречного движения — прямо под колеса автомобиля Honda.