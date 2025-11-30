Скутерист погиб на Ростовском шоссе в Краснодаре

В Краснодаре вечером 29 ноября произошло смертельное ДТП. Под колесами автомобиля погиб 47-летний водитель скутера Leopard.
По информации полиции, напротив дома 14/6 водитель скутера на выдержал боковой интервал и столкнулся с автомобилем Skoda Rapid, за рулем которого ехал 58-летний водитель. От удара мототранспорт откинуло на полосу встречного движения — прямо под колеса автомобиля Honda.
От полученных травм скутерист скончался до приезда скорой помощи. На месте происшествия работала следственная группа, сообщил замначальника отдела Госавтоинспекции по Краснодару Евгений Ситников.