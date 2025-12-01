Ричмонд
СТО загорелась в Алматы: пожарным пришлось спасать автомобили (фото)

Сегодня ранним утром в Бостандыкском районе Алматы, на улице Бальзака, произошло возгорание двух боксов отдельно стоящего одноэтажного СТО, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Без источника

По данным пресс-службы, подразделения МЧС оперативно прибыли на место. Из боксов СТО спасатели эвакуировали 2 автомобиля, предотвратив их повреждение. «Благодаря слаженной работе огнеборцев пожар удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать, не допустив распространения огня на соседние боксы СТО», — сказано в сообщении.