По данным пресс-службы, подразделения МЧС оперативно прибыли на место. Из боксов СТО спасатели эвакуировали 2 автомобиля, предотвратив их повреждение. «Благодаря слаженной работе огнеборцев пожар удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать, не допустив распространения огня на соседние боксы СТО», — сказано в сообщении.
СТО загорелась в Алматы: пожарным пришлось спасать автомобили (фото)
Сегодня ранним утром в Бостандыкском районе Алматы, на улице Бальзака, произошло возгорание двух боксов отдельно стоящего одноэтажного СТО, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.