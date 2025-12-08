Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за шесть часов уничтожили 11 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны России вечером в понедельник, 8 декабря, отразили удар украинских беспилотников по регионам РФ. Всего в период с 17:00 до 23:00 мск расчёты ПВО ликвидировали 11 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Источник: Life.ru

Согласно данным военного ведомства, пять беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в воздушном пространстве Ростовской области. Ещё по два БПЛА удалось перехватить над Брянской, Белгородской и Волгоградской областями.

Также недавно Министерство обороны России отчиталось о массированном успехе сил противовоздушной обороны. В МО доложили, что за сутки было сбито 171 воздушное средство противника. Кроме того, 67 беспилотных летательных аппаратов ВСУ были уничтожены в ночь с 7 на 8 декабря. Над Брянской областью силы ПВО сбили 24 воздушных цели. Также значительное число беспилотников было уничтожено в небе над Саратовской областью (12 единиц) и над Ростовской областью (11 единиц). Ещё девять летательных аппаратов сбиты над Волгоградской областью. По два беспилотника сбили над Курской, Ленинградской, Тульской областями и Московским регионом. Ещё по одному дрону уничтожено над Калужской, Орловской и Смоленской областями.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше