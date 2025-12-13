Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На борту самолета из Абакана в Москву умер пассажир

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пассажир без сознания был обнаружен во время полета на рейсе авиакомпании S7 по маршруту Абакан — Москва, спасти его не удалось, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

Источник: Freepik

«На рейсе S7 2594, следовавшем по маршруту Абакан — Москва, во время полета был обнаружен пассажир без сознания. К сожалению, спасти человека не удалось», — говорится в сообщении.

Как уточнили в авиакомпании, экипаж действовал строго в соответствии с установленными процедурами. «Самолет совершил посадку в аэропорту назначения (Домодедово) и был встречен экстренными службами. Причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами», — добавили там.

«Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — сказали в авиакомпании.