На борту самолета из Абакана в Москву умер пассажир

«На рейсе S7 2594, следовавшем по маршруту Абакан — Москва, во время полета был обнаружен пассажир без сознания. К сожалению, спасти человека не удалось», — говорится в сообщении.
Как уточнили в авиакомпании, экипаж действовал строго в соответствии с установленными процедурами. «Самолет совершил посадку в аэропорту назначения (Домодедово) и был встречен экстренными службами. Причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами», — добавили там.
«Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — сказали в авиакомпании.