В результате атаки БПЛА часть российского региона осталась без воды

В Каменском районе Ростовской области после атаки беспилотного летательного аппарата повреждена линия электропередачи, что привело к остановке работы водозабора и насосной станции.

В Каменском районе Ростовской области после атаки беспилотного летательного аппарата повреждена линия электропередачи, что привело к остановке работы водозабора и насосной станции. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Из-за аварии без водоснабжения остались жители микрорайона Заводской в городе Каменске, а также хутора Масловка и станции Погорелово.

Как отметил глава области, дежурные службы начнут восстановительные работы после завершения операции по обезвреживанию БПЛА.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над 11 регионами России.

