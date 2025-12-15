В результате атаки БПЛА часть российского региона осталась без воды

В Каменском районе Ростовской области после атаки беспилотного летательного аппарата повреждена линия электропередачи, что привело к остановке работы водозабора и насосной станции. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
Из-за аварии без водоснабжения остались жители микрорайона Заводской в городе Каменске, а также хутора Масловка и станции Погорелово.
Как отметил глава области, дежурные службы начнут восстановительные работы после завершения операции по обезвреживанию БПЛА.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над 11 регионами России.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.