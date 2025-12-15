Под Воронежем водитель спас провалившегося под лед ребенка

После случившегося мужчина записал видео, адресованное всем родителям малышей, с призывом быть внимательнее и не допускать игр детей у водоемов в межсезонье.
В региональном управлении МЧС пока не располагают официальной информацией о происшествии, подробности выясняются.
Тем временем медики предупреждают воронежцев об опасности «черного льда» — тонкого, почти невидимого слоя наледи на асфальте и тротуарах, который образуется до выпадения снега. Из-за этого явления резко возрастает количество травм: переломов шейки бедра, повреждений запястий, вывихов и сотрясений мозга. Для безопасности рекомендуется носить обувь с рельефной подошвой, передвигаться осторожно и помогать пожилым людям и детям сохранять равновесие.