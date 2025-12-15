Ричмонд
Под Воронежем водитель спас провалившегося под лед ребенка

Ребенок, шедший по тонкому льду реки в поселке Бор, провалился в ледяную воду. Мальчика спас проезжавший мимо водитель, который использовал автомобильный трос, чтобы вытащить его на берег. Об инциденте местные жители рассказали в социальных сетях. После спасения ребенка отвезли домой. Сейчас с ним все хорошо.

Источник: Соцсети

После случившегося мужчина записал видео, адресованное всем родителям малышей, с призывом быть внимательнее и не допускать игр детей у водоемов в межсезонье.

В региональном управлении МЧС пока не располагают официальной информацией о происшествии, подробности выясняются.

Тем временем медики предупреждают воронежцев об опасности «черного льда» — тонкого, почти невидимого слоя наледи на асфальте и тротуарах, который образуется до выпадения снега. Из-за этого явления резко возрастает количество травм: переломов шейки бедра, повреждений запястий, вывихов и сотрясений мозга. Для безопасности рекомендуется носить обувь с рельефной подошвой, передвигаться осторожно и помогать пожилым людям и детям сохранять равновесие.