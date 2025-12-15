Под Воронежем водитель спас провалившегося под лед ребенка

Ребенок, шедший по тонкому льду реки в поселке Бор, провалился в ледяную воду. Мальчика спас проезжавший мимо водитель, который использовал автомобильный трос, чтобы вытащить его на берег. Об инциденте местные жители рассказали в социальных сетях. После спасения ребенка отвезли домой. Сейчас с ним все хорошо.