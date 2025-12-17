Shot: Взрывы прогремели в пригороде Ейска Краснодарского края

Взрывы прозвучали в пригороде Ейска Краснодарского края. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку украинских беспилотников. Об этом в среду, 17 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что минимум три взрыва было слышно в Ейске и окрестностях. Очевидцы сообщили, что от громких звуков «стекла в рамах ходили ходуном», а в небе виден «огненный шар», — говорится в публикации.
По предварительной информации, российская ПВО уничтожает дроны ВСУ на подлете к городу. Официальной информации пока не поступало.
В эту же ночь около 10 взрывов прозвучало над Саратовом и Энгельсом. Силы противовоздушной обороны работают по воздушным целям, написал Telegram-канал Shot.
Силы российской противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 83 беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом 16 декабря сообщили в Министерстве обороны России.