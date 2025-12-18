В Камбодже заявили о гибели 18 своих граждан в пограничном конфликте с Таиландом

Как отметили в ведомстве, начиная с 7 декабря в результате конфликта погибли 18 камбоджийских гражданских лиц. Также сообщается, что 78 камбоджийцев получили ранения в результате боевых действий, а свыше 450 тыс. мирных жителей приграничных провинций были вынуждены покинуть свои дома. Были повреждены и уничтожены объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая древние храмы и другие объекты глубокого культурного и религиозного значения, а также объекты гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, школы, больницы, гостиницы, административные здания и мосты.