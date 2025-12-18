Массовое ДТП на проспекте Патриотов в Воронеже унесло жизнь человека

По предварительной информации, около 21:35 у дома № 53 по проспекту Патриотов 62-летний воронежец, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», не справился с управлением. Его машина сначала совершила наезд на металлическое барьерное ограждение с правой стороны дороги, после чего вылетела на полосу встречного движения.