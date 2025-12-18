Массовое ДТП на проспекте Патриотов в Воронеже унесло жизнь человека

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 17 декабря на проспекте Патриотов. В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
По предварительной информации, около 21:35 у дома № 53 по проспекту Патриотов 62-летний воронежец, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», не справился с управлением. Его машина сначала совершила наезд на металлическое барьерное ограждение с правой стороны дороги, после чего вылетела на полосу встречного движения.
Там «Киа» лоб в лоб столкнулась с тягачом «Mercedes-Benz Actros» с полуприцепом, за рулем которого находился 68-летний житель Московской области. От сильного удара легковой автомобиль по инерции отбросило на автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 22-летнего курянина.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, пассажир «Киа Спортейдж» — неустановленный на данный момент мужчина — от полученных травм скончался на месте до приезда медиков. Водители грузового автомобиля и ВАЗа с различными травмами были доставлены в больницу.