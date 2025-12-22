Бастрыкину доложат по делу о сбитой самокатчиком жительнице Новороссийска, сообщает пресс-служба СК России.
В СМИ сообщалось, что в городе-герое мужчина на электросамокате сбил вышедшую из магазина женщину. От удара она потеряла сознание. Пострадавшую госпитализировали.
По данному факту региональный СУ СКР возбудил уголовное дело по ст. 268 УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела.
Напомним, на Кубани количество ДТП с электросамокатами выросло на 72%. Общее число аварий с СИМ по сравнению с 2023 годом выросло более чем на 72%, а количество раненых — на 77%. Основными причинами таких ДТП стали несоблюдение очередности проезда, не предоставление преимущества в движении пешеходу, нарушение правил проезда «зебры», на которой многие самокатчики не спешиваются, несоблюдение бокового интервала и нарушение требований сигналов светофора.