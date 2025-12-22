Бастрыкину доложат по делу о сбитой самокатчиком жительнице Новороссийска

Напомним, на Кубани количество ДТП с электросамокатами выросло на 72%. Общее число аварий с СИМ по сравнению с 2023 годом выросло более чем на 72%, а количество раненых — на 77%. Основными причинами таких ДТП стали несоблюдение очередности проезда, не предоставление преимущества в движении пешеходу, нарушение правил проезда «зебры», на которой многие самокатчики не спешиваются, несоблюдение бокового интервала и нарушение требований сигналов светофора.