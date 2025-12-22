Мошенники обманули жителей Иркутской области на 15 млн рублей за неделю

— В тот же день 72-летняя жительница Иркутска перевела 4,3 миллиона рублей мошеннику, представившемуся сотрудником спецслужб. Он рассказал о хищении ее данных и убедил передать накопления на «сохранение». 64-летний житель Тулуна лишился 350 тысяч рублей по аналогичной схеме, — рассказывают в пресс-службе ведомства.