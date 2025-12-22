Мошенники обманули жителей Иркутской области на 15 млн рублей за неделю

За прошедшую неделю 22 жителя Иркутской области стали жертвами телефонных аферистов. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, общая сумма потерь приблизилась к 15 миллионам рублей.
Самый крупный ущерб — 3 миллиона рублей и 20 тысяч долларов — понес 80-летний житель областного центра. Ему позвонил лжефинансист и под видом помощи по «сохранению средств» выманил деньги.
— В тот же день 72-летняя жительница Иркутска перевела 4,3 миллиона рублей мошеннику, представившемуся сотрудником спецслужб. Он рассказал о хищении ее данных и убедил передать накопления на «сохранение». 64-летний житель Тулуна лишился 350 тысяч рублей по аналогичной схеме, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Также пострадал 46-летний автомобилист, он перевел миллион рублей в качестве предоплаты за машину в фейковую компанию.
Полиция напоминает: преступники, представляясь силовиками, пугают уголовным преследованием и просят срочно «спасти» деньги, чтобы выведать коды из смс. Нельзя верить таким звонкам и передавать кому-либо свои коды подтверждения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что двух дебоширов сняли с рейсов в аэропортах Иркутска и Улан-Удэ.