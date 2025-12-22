В Самаре автобус сбил женщину на пешеходном переходе

22 декабря в центре Самары произошла авария с участием рейсового автобуса. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, инцидент случился в 15:46 на пересечении улиц Самарская и Льва Толстого.
За рулем автобуса марки МАЗ находился 60-летний водитель. Напротив дома № 76 по улице Самарской он допустил наезд на 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
Пострадавшую с места ДТП доставили в больницу. Сейчас ей оказывается медицинская помощь.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, назначены необходимые проверки.