Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре автобус сбил женщину на пешеходном переходе

Женщина оказалась в больнице.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

22 декабря в центре Самары произошла авария с участием рейсового автобуса. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, инцидент случился в 15:46 на пересечении улиц Самарская и Льва Толстого.

За рулем автобуса марки МАЗ находился 60-летний водитель. Напротив дома № 76 по улице Самарской он допустил наезд на 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшую с места ДТП доставили в больницу. Сейчас ей оказывается медицинская помощь.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, назначены необходимые проверки.