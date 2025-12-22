Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Братска приговорили к 380 часам работ и конфискации машины за пьяную езду

Он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Братский городской суд вынес приговор 40-летнему местному жителю за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и МВД региона.

— В июле 2025 года госавтоинспекторы остановили мужчину, который ехал на автомобиле «Suzuki Grand Vitara» по улице Ольховая в Братске. У водителя были явные признаки опьянения, которые подтвердило освидетельствование. Так как он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, в отношении него завели уголовное дело, — рассказывают в пресс-службе ведомств.

Суд признал мужчину виновным. В качестве наказания ему назначили 380 часов обязательных работ и лишили права управлять транспортными средствами на два с половиной года. Автомобиль стоимостью около 800 тысяч рублей был конфискован в доход государства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителя Усть-Кута арестовали за стрельбу в центре Красноярска.