Жителя Братска приговорили к 380 часам работ и конфискации машины за пьяную езду

Братский городской суд вынес приговор 40-летнему местному жителю за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и МВД региона.
— В июле 2025 года госавтоинспекторы остановили мужчину, который ехал на автомобиле «Suzuki Grand Vitara» по улице Ольховая в Братске. У водителя были явные признаки опьянения, которые подтвердило освидетельствование. Так как он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, в отношении него завели уголовное дело, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
Суд признал мужчину виновным. В качестве наказания ему назначили 380 часов обязательных работ и лишили права управлять транспортными средствами на два с половиной года. Автомобиль стоимостью около 800 тысяч рублей был конфискован в доход государства.
