Жителя Братска приговорили к 380 часам работ и конфискации машины за пьяную езду

— В июле 2025 года госавтоинспекторы остановили мужчину, который ехал на автомобиле «Suzuki Grand Vitara» по улице Ольховая в Братске. У водителя были явные признаки опьянения, которые подтвердило освидетельствование. Так как он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, в отношении него завели уголовное дело, — рассказывают в пресс-службе ведомств.