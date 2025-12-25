Ричмонд
Опер из Уфы украл у организаторов нарколабы биткоины на 20 млн рублей

В Уфе экс-полицейский получил срок за кражу биткоинов на 20 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор по делу о краже, мошенничестве и превышении должностных полномочий, виновным признали бывшего старшего оперуполномоченного Уфимского линейного управления МВД России на транспорте. Об этом рассказали пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры и Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомств, в марте 2022 года полицейский ради принуждения к даче показаний избил задержанного организатора нарколаборатории. Спустя несколько дней, используя специальную программу, подсудимый получил доступ к его телефону и смартфону другого задержанного. Через установленные на устройства приложения, включая мессенджер и криптокошелек, он похитил биткоины на более чем 20 миллионов рублей.

Советский районный суд Уфы назначил бывшему майору полиции семь лет колонии общего режима и лишил звания. Также инстанция удовлетворила иск о взыскании с осужденного материального ущерба на сумму более 20 миллионов рублей.

