Опер из Уфы украл у организаторов нарколабы биткоины на 20 млн рублей

В Уфе вынесли приговор по делу о краже, мошенничестве и превышении должностных полномочий, виновным признали бывшего старшего оперуполномоченного Уфимского линейного управления МВД России на транспорте. Об этом рассказали пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры и Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По данным ведомств, в марте 2022 года полицейский ради принуждения к даче показаний избил задержанного организатора нарколаборатории. Спустя несколько дней, используя специальную программу, подсудимый получил доступ к его телефону и смартфону другого задержанного. Через установленные на устройства приложения, включая мессенджер и криптокошелек, он похитил биткоины на более чем 20 миллионов рублей.
Советский районный суд Уфы назначил бывшему майору полиции семь лет колонии общего режима и лишил звания. Также инстанция удовлетворила иск о взыскании с осужденного материального ущерба на сумму более 20 миллионов рублей.
