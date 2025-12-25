Опер из Уфы украл у организаторов нарколабы биткоины на 20 млн рублей

По данным ведомств, в марте 2022 года полицейский ради принуждения к даче показаний избил задержанного организатора нарколаборатории. Спустя несколько дней, используя специальную программу, подсудимый получил доступ к его телефону и смартфону другого задержанного. Через установленные на устройства приложения, включая мессенджер и криптокошелек, он похитил биткоины на более чем 20 миллионов рублей.