Гражданин Франции с пистолетом задержан на белорусско-литовской границе

Мужчина прибыл в пункт пропуска «Каменный Лог» на рейсовом автобусе и проследовал по зеленому коридору, что означает отсутствие товаров, подлежащих декларированию.
Однако при пересечении белорусско-литовской границы иностранец «забыл», что у него в кармане находится пистолет с патронами.
«Изначально на наличие у француза металлических предметов указали применяемые при осмотре технические средства контроля. При проведении дальнейших таможенных операций обнаружен пистолет Walthermod.9 с пятью патронами в обойме», — говорится в сообщении.
Проведенная экспертиза установила, что пистолет пригоден для стрельбы, а патроны «браунинг» являются 6,35-мм пистолетными патронами — боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию.
Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело. Иностранец был задержан.