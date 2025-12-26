Ричмонд
Гражданин Франции с пистолетом задержан на белорусско-литовской границе

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Гражданин Франции задержан за провоз через белорусско-литовскую границу пистолета, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Мужчина прибыл в пункт пропуска «Каменный Лог» на рейсовом автобусе и проследовал по зеленому коридору, что означает отсутствие товаров, подлежащих декларированию.

Однако при пересечении белорусско-литовской границы иностранец «забыл», что у него в кармане находится пистолет с патронами.

«Изначально на наличие у француза металлических предметов указали применяемые при осмотре технические средства контроля. При проведении дальнейших таможенных операций обнаружен пистолет Walthermod.9 с пятью патронами в обойме», — говорится в сообщении.

Проведенная экспертиза установила, что пистолет пригоден для стрельбы, а патроны «браунинг» являются 6,35-мм пистолетными патронами — боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию.

Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело. Иностранец был задержан.