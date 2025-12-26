Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десять человек задержали во время рейда в ночном клубе Ростова

В одном из ночных клубов Ростова-на-Дону в ходе рейда опросили 63 человека, из которых десять в итоге задержали в административном порядке из-за подозрения в употреблении наркотиков (ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ). Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

— Задержанных направили на прохождение медицинского освидетельствования. Кроме того, зафиксировали факт продажи алкоголя без вскрытия потребительской тары (ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ), материал по этому поводу зарегистрировали в отделе полиции, — сообщили донском главке МВД.

Полицейские организовали рейд при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Подобные проверки регулярно проводятся для предупреждения оборота наркотиков и продажи контрафактного алкоголя. Также подобная работа помогает находить в клубах несовершеннолетних, которым запрещено посещать ночные заведения.