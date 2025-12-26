Десять человек задержали во время рейда в ночном клубе Ростова

— Задержанных направили на прохождение медицинского освидетельствования. Кроме того, зафиксировали факт продажи алкоголя без вскрытия потребительской тары (ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ), материал по этому поводу зарегистрировали в отделе полиции, — сообщили донском главке МВД.
Полицейские организовали рейд при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Подобные проверки регулярно проводятся для предупреждения оборота наркотиков и продажи контрафактного алкоголя. Также подобная работа помогает находить в клубах несовершеннолетних, которым запрещено посещать ночные заведения.