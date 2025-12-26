Десять человек задержали во время рейда в ночном клубе Ростова

В одном из ночных клубов Ростова-на-Дону в ходе рейда опросили 63 человека, из которых десять в итоге задержали в административном порядке из-за подозрения в употреблении наркотиков (ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ). Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.