25 человек эвакуировали из дома на улице Бориса Корнилова из-за пожара

Что стало причиной возгорания, выяснят дознаватели МЧС России, которые работают на месте происшествия.

Источник: МЧС РФ

В Нижнем Новгороде на улице Бориса Корнилова загорелась квартира. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В многоквартирном доме на Бориса Корнилова загорелась комната в одной из квартир на первом этаже. Из здания эвакуировали 25 человек.

Пожарные остановили огонь, который распространился на площади в 5 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 25 специалистов и 5 единиц техники. Никто не пострадал.

Что стало причиной возгорания, выяснят дознаватели МЧС России, которые работают на месте происшествия.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что пожар чуть не уничтожил жилой дом в Нижегородской области.