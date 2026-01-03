25 человек эвакуировали из дома на улице Бориса Корнилова из-за пожара

В Нижнем Новгороде на улице Бориса Корнилова загорелась квартира. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В многоквартирном доме на Бориса Корнилова загорелась комната в одной из квартир на первом этаже. Из здания эвакуировали 25 человек.
Пожарные остановили огонь, который распространился на площади в 5 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 25 специалистов и 5 единиц техники. Никто не пострадал.
Что стало причиной возгорания, выяснят дознаватели МЧС России, которые работают на месте происшествия.
