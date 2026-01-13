Школьник пострадал в ДТП во Владивостоке

По предварительной информации, 12 января в 8:00 65-летний водитель Nissan Patrol совершил наезд на 9-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице 2-я Шоссейная. Пострадавшему пешеходу оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.
Стаж управления водителя составляет 36 лет. В 2025 году его привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД 9 раз, все штрафы оплачены.
По факту ДТП составлен административный материал по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Назначено проведение ряда исследований для установления всех обстоятельств происшествия.
Госавтоинспекция Владивостока обращается к родителям с напоминанием о важности обучения детей безопасному поведению на дороге и призывает водителей соблюдать правила дорожного движения: поддерживать безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал, избегать опасных маневров и резких перестроений.