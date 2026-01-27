Силовики задержали в Москве иностранцев, организовавших незаконную миграцию

Правоохранители задержали в столице иностранцев, которые занимались организацией незаконной миграции. Они изготавливали поддельные документы, за которые просили до 20 тысяч рублей. Об этом во вторник, 27 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— От трех до 20 тысяч рублей платили мигранты за поддельные документы, на основании которых они могли жить и работать в нашей стране. Причем продавцами фальшивых бумаг также были иностранцы, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.
Злоумышленники торговали миграционными картами, на которых стояли фальшивые отметки о пересечении границы. У иностранцев также можно было приобрести документы о временной регистрации и трудовые договоры. Фигурантов поймали в их квартирах в Москве. В помещениях силовики нашли поддельные документы и другие улики. В отношении иностранцев завели уголовное дело. Правоохранители также нашли и наказали некоторых мигрантов, воспользовавшихся услугами злоумышленников.
Ранее в столице задержали трех человек, которые занимались такой же противоправной деятельностью. Подозреваемые продавали мигрантам поддельные документы. Силовики провели рейд, в ходе которого выявили 19 нелегалов. В отношении продавцов «липовых» документов возбудили уголовное дело.