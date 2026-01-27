Силовики задержали в Москве иностранцев, организовавших незаконную миграцию

Злоумышленники торговали миграционными картами, на которых стояли фальшивые отметки о пересечении границы. У иностранцев также можно было приобрести документы о временной регистрации и трудовые договоры. Фигурантов поймали в их квартирах в Москве. В помещениях силовики нашли поддельные документы и другие улики. В отношении иностранцев завели уголовное дело. Правоохранители также нашли и наказали некоторых мигрантов, воспользовавшихся услугами злоумышленников.