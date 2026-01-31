В Башкирии задержали водителя маршрутки без прав

Нарушителя выявили в рамках операции «Автобус». Во время проверки документов выяснилось, что 62-летний мужчина уже ранее привлекался к административной ответственности за то, что садился, будучи лишенным водительского удостоверения. После составления всех протоколов водителя отстранили от управления автобусом.
Административные материалы для рассмотрения направлены в мировой суд, водителя привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 12.7 (управление транспортным средством будучи лишенным водительского удостоверения повторно). Санкции этой статьи предусматривают: штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы от 150 до 200 часов, пояснил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.