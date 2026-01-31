В Башкирии задержали водителя маршрутки без прав

Нарушителя выявили в рамках операции «Автобус». Во время проверки документов выяснилось, что 62-летний мужчина уже ранее привлекался к административной ответственности за то, что садился, будучи лишенным водительского удостоверения. После составления всех протоколов водителя отстранили от управления автобусом.