Число заболевших детей в петербургской школе выросло до 37

В Северной столице зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции в школе № 39 Невского района Санкт-Петербурга. Количество заболевших выросло до 37 человек. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

Источник: Российская газета

Ранее сообщалось о семи случаях острой кишечной инфекции в школе № 39. В инфекционный стационар попали семь человек с норовирусом.

Сегодня надзорный орган зафиксировал 37 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся школы № 39 Невского района Санкт-Петербурга, а также у сотрудника пищеблока АО «КСП “Волна”.

На стационарном лечении остаются шесть человек. Согласно результатам исследований, у заболевших и контактных лиц обнаружили норовирусную инфекцию.

Комплекс противоэпидемических мероприятий продолжается. Межрегиональное управление Роспотребнадзора контролирует ситуацию.