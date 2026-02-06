Число заболевших детей в петербургской школе выросло до 37

В Северной столице зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции в школе № 39 Невского района Санкт-Петербурга. Количество заболевших выросло до 37 человек. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.