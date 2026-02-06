Число заболевших детей в петербургской школе выросло до 37

Ранее сообщалось о семи случаях острой кишечной инфекции в школе № 39. В инфекционный стационар попали семь человек с норовирусом.
Сегодня надзорный орган зафиксировал 37 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся школы № 39 Невского района Санкт-Петербурга, а также у сотрудника пищеблока АО «КСП “Волна”.
На стационарном лечении остаются шесть человек. Согласно результатам исследований, у заболевших и контактных лиц обнаружили норовирусную инфекцию.
Комплекс противоэпидемических мероприятий продолжается. Межрегиональное управление Роспотребнадзора контролирует ситуацию.