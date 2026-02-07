Силы ПВО сбили за ночь 82 украинских беспилотника над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 82 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Новость дополняется.
