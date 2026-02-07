Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили за ночь 82 украинских беспилотника над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 82 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 82 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Новость дополняется.