Второкласснику разбили голову в уфимской школе: Бастрыкин потребовал доложить о ситуации

Поводом для реакции главы СКР стало распространение в социальных сетях информации о том, что учащемуся второй классы были причинены телесные повреждения другим школьником. Пострадавший мальчик был доставлен в медицинское учреждение, где у него диагностировали сотрясение головного мозга. В публикациях также указывалось, что в отношении этого ребенка ранее уже совершались противоправные действия со стороны одноклассников, однако руководство школы не приняло должных мер для предотвращения ситуации.