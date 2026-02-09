Ричмонд
Второкласснику разбили голову в уфимской школе: Бастрыкин потребовал доложить о ситуации

Бастрыкин потребовал доклад об избиении второклассника в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения второклассника в одной из школ Уфы и бездействия администрации. Об этом сообщает информационный центр ведомство.

Поводом для реакции главы СКР стало распространение в социальных сетях информации о том, что учащемуся второй классы были причинены телесные повреждения другим школьником. Пострадавший мальчик был доставлен в медицинское учреждение, где у него диагностировали сотрясение головного мозга. В публикациях также указывалось, что в отношении этого ребенка ранее уже совершались противоправные действия со стороны одноклассников, однако руководство школы не приняло должных мер для предотвращения ситуации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.

