Цепочку наркопреступлений раскрыли в Приморье

Вскоре оперативникам удалось выйти на продавца гашиша. Его задержали совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. Автомобиль Toyota Fielder, за рулём которого находился 47-летний наркодилер, был остановлен во Владивостоке на улице Катерной. У него изъяли партию гашишного масла массой более 120 граммов, самого водителя доставили в отдел полиции, где задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.