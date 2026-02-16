Цепочку наркопреступлений раскрыли в Приморье

В рамках комплексных оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 53-летнего мужчину, имевшего при себе медицинский шприц с подозрительным веществом. Его нашли в кармане куртки подозреваемого. По результатам экспертизы вещество массой более 30 грамм оказалось гашишным маслом. Подозреваемый признался, что приобрёл его для личного употребления.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотика в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и отпустили мужчину под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Вскоре оперативникам удалось выйти на продавца гашиша. Его задержали совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. Автомобиль Toyota Fielder, за рулём которого находился 47-летний наркодилер, был остановлен во Владивостоке на улице Катерной. У него изъяли партию гашишного масла массой более 120 граммов, самого водителя доставили в отдел полиции, где задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.
Мужчина дал показания, рассказав, что совместно с товарищем, жителем Анучинского округа Приморья, решил изготовить гашиш и продавать его во Владивостоке. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Указанного товарища тоже задержали. 53-летний гражданин, ранее судимый, проживал в селе Еловка. При обысках в его жилище полицейские нашли более 500 грамм марихуаны. Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Его тоже задержали по основаниям 91-й статьи Уголовно-процессуального кодекса.