В Минске уволенный работник шантажировал бывшего работодателя сливом данных

Милиция установила, что ранее в организации работал 43-летний минчанин, который не справлялся со своими обязанностями и был уволен. А в его личном ноутбуке сохранились логин и пароль для доступа к корпоративному ресурсу. Он авторизировался и скопировал базу данных.