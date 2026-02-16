Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске уволенный работник шантажировал бывшего работодателя сливом данных

Работник обиделся за увольнение и шантажировал сливом данных.

Источник: Комсомольская правда

В МВД Беларуси рассказали, как уволенный работник шантажировал бывшего работодателя сливом данных.

К правоохранителям обратился представитель IT-компании. Он сообщил о несанкционированной выгрузке конфиденциальной информации девяти миллионов пользователей игровой платформы.

Милиция установила, что ранее в организации работал 43-летний минчанин, который не справлялся со своими обязанностями и был уволен. А в его личном ноутбуке сохранились логин и пароль для доступа к корпоративному ресурсу. Он авторизировался и скопировал базу данных.

«Далее фигурант связался с одним из своих бывших руководителей, стал шантажировать разглашением сведений и требовать крупную сумму. За вырученные деньги планировал купить новый автомобиль», — рассказали в милиции.

Теперь ему придется ответить перед законом за неправомерное завладение компьютерной информацией.

Ранее мы рассказали, что два рыбака погибли в палатке на Вилейском водохранилище.

Еще машина упала с моста в реку в Ельском районе, а ее водитель погиб.

Писали про хронологию вооруженного нападения иностранцев на дом под Смолевичами 16 февраля 2026: «Поставили на колени, избивали битами и травматическими пистолетами, снимали на видео».

Кроме того, минская фирма потеряла 20 тысяч рублей за звонок в Египет, который она не делала.