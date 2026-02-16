В Минске уволенный работник шантажировал бывшего работодателя сливом данных

В МВД Беларуси рассказали, как уволенный работник шантажировал бывшего работодателя сливом данных.
К правоохранителям обратился представитель IT-компании. Он сообщил о несанкционированной выгрузке конфиденциальной информации девяти миллионов пользователей игровой платформы.
Милиция установила, что ранее в организации работал 43-летний минчанин, который не справлялся со своими обязанностями и был уволен. А в его личном ноутбуке сохранились логин и пароль для доступа к корпоративному ресурсу. Он авторизировался и скопировал базу данных.
«Далее фигурант связался с одним из своих бывших руководителей, стал шантажировать разглашением сведений и требовать крупную сумму. За вырученные деньги планировал купить новый автомобиль», — рассказали в милиции.
Теперь ему придется ответить перед законом за неправомерное завладение компьютерной информацией.
Ранее мы рассказали, что два рыбака погибли в палатке на Вилейском водохранилище.
Еще машина упала с моста в реку в Ельском районе, а ее водитель погиб.
Писали про хронологию вооруженного нападения иностранцев на дом под Смолевичами 16 февраля 2026: «Поставили на колени, избивали битами и травматическими пистолетами, снимали на видео».
Кроме того, минская фирма потеряла 20 тысяч рублей за звонок в Египет, который она не делала.