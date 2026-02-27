Ричмонд
Найденную в Смоленске девочку вернули маме

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Найденную после похищения девочку в Смоленске вернули маме, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Вернули, всё хорошо», — сказал собеседник.

По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна.

В четверг СК РФ сообщил, что установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске, с ним работают следователи, сама девочка жива. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. В силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что это квартира сожительницы подозреваемого.

