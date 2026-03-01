Из-за неправильной эксплуатации печи в Иркутской области погибли два человека

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления стало причиной пожаров, на которых погибли два человека. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
— 28 февраля в 04:38 поступило сообщение о пожаре садового дома на улице Булавина в садоводстве «Лесник-1» города Ангарска. На момент прибытия пожарных дом и веранда были полностью охвачены огнем. Соседи сообщили, что внутри горящего строения находится человек. Спасатели обнаружили тело погибшего 92-летнего мужчины на полу в комнате. Общая площадь пожара составила 54 квадратных метра, — говорится в сообщении.
В ту же ночь поступило сообщение о том, что пожаре в двухквартирном доме на улице Красноярской в Иркутске. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались два человека. Огонь ликвидировали на площади 56 квадратов. Во время разборки и проливки строительных конструкций на полу возле окна спасатели обнаружили 45-летнего погибшего мужчину.