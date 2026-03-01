Из-за неправильной эксплуатации печи в Иркутской области погибли два человека

В ту же ночь поступило сообщение о том, что пожаре в двухквартирном доме на улице Красноярской в Иркутске. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались два человека. Огонь ликвидировали на площади 56 квадратов. Во время разборки и проливки строительных конструкций на полу возле окна спасатели обнаружили 45-летнего погибшего мужчину.