Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за неправильной эксплуатации печи в Иркутской области погибли два человека

Пожары в жилых домах произошли прошлой ночью в Ангарске и Иркутске.

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления стало причиной пожаров, на которых погибли два человека. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

— 28 февраля в 04:38 поступило сообщение о пожаре садового дома на улице Булавина в садоводстве «Лесник-1» города Ангарска. На момент прибытия пожарных дом и веранда были полностью охвачены огнем. Соседи сообщили, что внутри горящего строения находится человек. Спасатели обнаружили тело погибшего 92-летнего мужчины на полу в комнате. Общая площадь пожара составила 54 квадратных метра, — говорится в сообщении.

В ту же ночь поступило сообщение о том, что пожаре в двухквартирном доме на улице Красноярской в Иркутске. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались два человека. Огонь ликвидировали на площади 56 квадратов. Во время разборки и проливки строительных конструкций на полу возле окна спасатели обнаружили 45-летнего погибшего мужчину.