В Иркутске за сутки в ДТП пострадали трое подростков

Напомним, пешеходам нельзя переходить дорогу на запрещающий сигнал, даже если кажется, что успеете. Водителям стоит быть внимательнее и всегда быть готовыми к тому, что на дорогу может выбежать человек. Безопасность детей зависит от всех.