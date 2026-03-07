В Иркутске за сутки в ДТП пострадали трое подростков

За 6 марта 2026 года в Иркутске произошло два дорожных происшествия, в которых травмы получили трое несовершеннолетних. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— Первый случай случился в Ленинском районе, недалеко от торгового центра «Кипарис». Двое подростков 15 и 16 лет решили перейти дорогу на красный свет. Водитель не успел затормозить и сбил их. Ребятам потребовалась медицинская помощь, — рассказывают в ведомстве.
Второе происшествие произошло на Байкальской. Там столкнулись три машины, и в одной из них пострадал подросток-пассажир. Прокуратура взяла оба случая под контроль и вместе с Госавтоинспекцией выясняет все обстоятельства.
Напомним, пешеходам нельзя переходить дорогу на запрещающий сигнал, даже если кажется, что успеете. Водителям стоит быть внимательнее и всегда быть готовыми к тому, что на дорогу может выбежать человек. Безопасность детей зависит от всех.
