Мощный циклон обрушил на Приморье снегопады и спровоцировал массовые аварии

Приморский край оказался во власти мощного мартовского циклона, который принес с собой обильные снегопады и резкое ухудшение погодных условий.
Как передают очевидцы, наиболее сложная ситуация сложилась в Уссурийске и его окрестностях. Городские улицы замело, а на пригородных трассах наблюдаются многочисленные аварии. Из-за нулевой видимости и гололеда движение по объездной дороге полностью перекрыто, а загруженность на магистралях самого Уссурийска достигает критических 8−9 баллов.
Непогода, вызванная циклоном, затронула не только юг Приморья, но и северные районы соседнего Китая. Местные дорожные службы и сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют водителям проявлять предельную осторожность и по возможности воздержаться от поездок.
Наиболее серьезное происшествие зафиксировано на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток. Как сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры, днем 20 марта на 679-м километре автодороги столкнулись сразу 14 транспортных средств. В настоящее время надзорное ведомство взяло на контроль выяснение всех обстоятельств этого массового ДТП.
Ранее сообщалось, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурга автомобиль Subaru вылетел на тротуар и сбил трёх человек, включая двух десятилетних девочек.
