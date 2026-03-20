Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске 13-летняя девочка поскользнулась и попала под колёса иномарки

Подростка госпитализировали с лёгкими травмами.

Накануне в Свердловском районе Красноярска 13-летняя школьница выбежала на проезжую часть перед автомобилем Toyota, не справилась с равновесием на скользкой дороге и оказалась под колёсами. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Очевидцы помогли вызволить девочку. 41-летняя водитель отвезла ребёнка к родителям, те вызвали скорую. Подростка госпитализировали с лёгкими травмами. Женщина вернулась на место ДТП и вызвала полицию.

В отношении водителя составлены административные протоколы. Обстоятельства выясняются.

ГИБДД призывает родителей срочно провести с детьми беседы о безопасности на дорогах в гололёд.

