На пожаре в Бобруйске погибла женщина

МИНСК, 21 мар — Sputnik. На пожаре в Бобруйске в субботу погибла женщина, одноэтажный дом полностью выгорел изнутри, кадры тушения пожара спасателями опубликовало МЧС в своем telegram-канале.

Источник: Sputnik.by

Сигнал о возгорании жилого дома на улице Кутузова в райцентре поступил спасателям в 10:42 от соседей. К моменту прибытия подразделений МЧС строение уже было охвачено открытым огнем.

В плотном дыму работники МЧС обнаружили 95-летнюю женщину и 67-летнего мужчину. Обоих удалось оперативно вынести в безопасную зону и спасти.

После ликвидации огня в развалинах дома нашли тело матери хозяина жилья без признаков жизни. Поиск погибшей осложнялся высокой температурой и частичным обрушением строительных конструкций.

На месте происшествия работали четыре единицы техники МЧС. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания. По данному факту проводится проверка.