На пожаре в Бобруйске погибла женщина

Сигнал о возгорании жилого дома на улице Кутузова в райцентре поступил спасателям в 10:42 от соседей. К моменту прибытия подразделений МЧС строение уже было охвачено открытым огнем.
В плотном дыму работники МЧС обнаружили 95-летнюю женщину и 67-летнего мужчину. Обоих удалось оперативно вынести в безопасную зону и спасти.
После ликвидации огня в развалинах дома нашли тело матери хозяина жилья без признаков жизни. Поиск погибшей осложнялся высокой температурой и частичным обрушением строительных конструкций.
На месте происшествия работали четыре единицы техники МЧС. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания. По данному факту проводится проверка.