Жители Охотского округа дождались посылок — их не могли доставить с Нового года

Ранее мы писали о проблемах с доставкой почты в Охотский округ — под конец января ее скопилось более 14 тонн. Причина — неблагоприятные погодные условия для авиации.
Большую часть уже успели довезти, однако некоторые отправления все же задержались. Так, жители сел Иня и Новая Иня (там числятся около 500 человек) на днях получили порядка 500 кг писем и посылок.
«Администрация округа оказала содействие и помогла “Почте России” организовать доставку накопившейся почты. Из Охотска до вертолетной площадки в с. Булгин почту перевезли на вездеходе “Трэкол”, далее — с помощью вертолета, который выполняет пассажирские перевозки между Охотском и Иней», — сообщили в администрации Охотского округа.