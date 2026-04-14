В Свирске мужчина ограбил 89-летнюю пенсионерку

IrkutskMedia, 14 апреля. В Свирске сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже у 89-летней местной жительницы. Преступление произошло, когда женщина возвращалась из магазина, злоумышленник похитил у неё кошелёк с деньгами. Оперативные действия позволили быстро установить личность нападавшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В дежурную часть отдела полиции № 1 поступило заявление от внука потерпевшей, который сообщил о хищении 7 тысяч рублей. По данным правоохранителей, инцидент произошёл в подъезде жилого дома: неизвестный проследовал за женщиной, а затем, поравнявшись с ней на лестнице, вытащил кошелёк из сумки и скрылся.
Оперативники МО МВД России «Черемховский» установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 49-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления.
Похищенные деньги мужчина успел потратить на личные нужды. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж).
Напомним, правоохранители Иркутска разыскивают женщину, подозреваемую в хищении банковской карты. В дежурную часть отдела полиции № 9 с заявлением обратилась местная жительница. Пострадавшая рассказала, что потеряла карту на территории микрорайона Солнечный и обнаружила её пропажу только когда на ее телефон стали поступать сообщения о списании денег.