Силы ПВО уничтожили за ночь 97 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 97 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря.
— В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 13 апреля 2026 года до 7:00 мск 14 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает канал Минобороны в МАХ.
14 апреля женщина погибла при атаке украинских БПЛА на город Елец Липецкой области. Еще пять человек пострадали, четверо из них госпитализированы, всем оказывается необходимая медпомощь.
Днем ранее мирная жительница пострадала в результате взрыва украинского БПЛА в городе Грайворон Белгородской области. Пострадавшая получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Приехавшие на место медики оказали ей помощь.