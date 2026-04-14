Силы ПВО уничтожили за ночь 97 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 97 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря.

— В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 13 апреля 2026 года до 7:00 мск 14 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает канал Минобороны в МАХ.

14 апреля женщина погибла при атаке украинских БПЛА на город Елец Липецкой области. Еще пять человек пострадали, четверо из них госпитализированы, всем оказывается необходимая медпомощь.

Днем ранее мирная жительница пострадала в результате взрыва украинского БПЛА в городе Грайворон Белгородской области. Пострадавшая получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Приехавшие на место медики оказали ей помощь.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше