В Ростовской области при пожаре эвакуировали пять человек. Об сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.13 апреля, ближе к полудню, в Таганроге загорелся одноэтажный жилой дом. О происшествии на улице Газовой, 25 сообщили в региональном управлении МЧС. Сигнал о пожаре поступил спасателям в 11:48. Огонь быстро охватил 150 квадратных метров площади. К счастью, пожарным удалось оперативно сработать: уже к 12:49 распространение пламени остановили, а ровно в 13:00 огонь полностью ликвидировали.​На месте работали 16 спасателей и четыре пожарные машины. В ходе тушения они спасли одного человека из горящего здания, ещё пятерых жильцов эвакуировали. Никто из пострадавших не сообщается.