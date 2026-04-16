На Шарташе утонул мужчина

В Екатеринбурге 15 апреля 2026 года на озере Шарташ утонул мужчина. Его тело из воды достали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Отмечается, что по факту произошедшего сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Напомним, что в Свердловской области 11 апреля бесследно пропали трое рыбаков. 64-летний Алексей Миронов, его сын 28-летний Максим и друг семьи Валерий Шестаков отправились вместе на реку Тура в районе села Шухруповское.
В распоряжении редакции «КП-Екатеринбург» оказалось видео, на котором, предположительно, запечатлены исчезнувшие мужчины.