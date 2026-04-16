Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Шарташе утонул мужчина

В Екатеринбурге спасатели достали из воды тело мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 15 апреля 2026 года на озере Шарташ утонул мужчина. Его тело из воды достали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

— На водных объектах региона зарегистрировано одно происшествие. В Екатеринбурге на акватории озера Шарташ утонул мужчина. Извлечен из воды спасателями, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что по факту произошедшего сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, что в Свердловской области 11 апреля бесследно пропали трое рыбаков. 64-летний Алексей Миронов, его сын 28-летний Максим и друг семьи Валерий Шестаков отправились вместе на реку Тура в районе села Шухруповское.

В распоряжении редакции «КП-Екатеринбург» оказалось видео, на котором, предположительно, запечатлены исчезнувшие мужчины.