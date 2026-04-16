Мужчина погиб при пожаре в частном доме на ул. Партизанской в Самаре

В ночь на четверг, 16 апреля 2026 года, в Железнодорожном районе Самары произошел серьезный пожар. На улице Партизанской, 23 загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
«Вызов на пульт дежурного поступил в 03:37. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Погиб мужчина. Его личные данные сейчас устанавливаются», — рассказали в оперативном ведомстве.
На место происшествия выезжали 38 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек и 7 спецмашин. Они потушили возгорание в 05:13. Причина пожара пока неизвестна. Специалистам еще предстоит ее установить.