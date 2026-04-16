Жителя Ачинска задержали за избиение подростка ложкой для обуви

В Красноярском крае задержали мужчину, нанесшего телесные повреждения 13-летнему школьнику.

Источник: Комсомольская правда

16 апреля в Ачинске Красноярского края полицейские задержали мужчину, жестоко избившегося 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сейчас с горожанином работают сотрудники, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Свой поступок ранее судимый 45-летний мужчина объяснил тем, что школьники шумели в подъезде. Он вышел прогнать их, захватив ложку для обуви.

Следователи уже завели уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия».

