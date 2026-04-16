В Туапсе загорелся морской терминал после атаки БПЛА

Согласно сообщению, ночная атака беспилотника привела к возгоранию технологического оборудования в порту. Для ликвидации пожара создан штаб. Задействовано 157 специалистов и 49 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ночью 16 апреля дежурные средства ПВО перехватили 207 БПЛА над регионами России, в том числе над Краснодарским краем и Черным морем.
В результате атаки в Туапсинском округе пострадали семь человек. Два человека погибли, в том числе один ребенок. Еще один человек пострадал в Новороссийске. В порту Туапсе был поврежден ряд объектов и гражданские суда, сообщил Cледственный комитет РФ.
