В Ростовской области задержали женщину за продажу поддельных рецептов. По информации регионального управления МВД, в Новочеркасске оперативники наркоконтроля провели задержание 50-летней горожанки. Ей инкриминируют организацию производства и сбыта поддельных рецептурных бланков для получения лекарственных препаратов.
Следствие установило, что подозреваемая наладила кустарное изготовление фальшивок прямо в своей квартире. Готовые документы реализовывались за наличный расчёт: цена одного бланка варьировалась в пределах 200−250 рублей. Приобретённые подделки клиенты использовали для покупки сильнодействующих медикаментов в аптечных сетях.
В ходе следственных мероприятий и обыска по месту жительства женщины были изъяты вещественные доказательства: партия чистых и заполненных бланков, оборудование для печати (цветной принтер), а также средства связи.
На данный момент в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту подделки документов. Ведётся расследование, устанавливаются все детали произошедшего и возможные соучастники.