На Дону задержали браконьера с 160 рыб разных видов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В регионе продолжается операция по борьбе с незаконным выловом рыбы. На этот раз полицейские Мартыновского района вычислили двух местных жителей, которые ловили рыбу на Весёловском водохранилище (река Маныч) с нарушением закона — для личных нужд, но запрещёнными способами.
При осмотре у нарушителей нашли: 450 метров лесковых сетей и 160 рыб разных видов: судак, окунь, лещ, густера, тарань.
Общая стоимость изъятого — около 100 тыс. рублей. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Им избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Проверки и рейды продолжаются по всей области.