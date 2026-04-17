На Дону задержали браконьера с 160 рыб разных видов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В регионе продолжается операция по борьбе с незаконным выловом рыбы. На этот раз полицейские Мартыновского района вычислили двух местных жителей, которые ловили рыбу на Весёловском водохранилище (река Маныч) с нарушением закона — для личных нужд, но запрещёнными способами.