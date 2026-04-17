Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону задержали браконьера с 160 рыб разных видов

На Дону задержали браконьера с 160 рыб разных видов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В регионе продолжается операция по борьбе с незаконным выловом рыбы. На этот раз полицейские Мартыновского района вычислили двух местных жителей, которые ловили рыбу на Весёловском водохранилище (река Маныч) с нарушением закона — для личных нужд, но запрещёнными способами.

При осмотре у нарушителей нашли: 450 метров лесковых сетей и 160 рыб разных видов: судак, окунь, лещ, густера, тарань.

Общая стоимость изъятого — около 100 тыс. рублей. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Им избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Проверки и рейды продолжаются по всей области.