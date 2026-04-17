Опасность атаки вражеских дронов объявили над Воронежской областью 17 апреля вечером

Губернатор Гусев призывает сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

В 20:28 17 апреля в Воронежской области объявили режим атаки БпЛА. Об этом в соцсетях написал губернатор Александр Гусев.

— Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, — заверил глава региона.

Чиновник призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Напомним, что ранее сегодня над нашим регионом действовал режим атаки дронов — с 10:36 до 14:39. А в ночь с 16 на 17 апреля над Воронежской областью сбили пять беспилотников.

